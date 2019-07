Lenda de “Maria Alva Pés de Cabra” anima Aldeia Histórica de Marialva

A lenda de “Maria Alva Pés de Cabra” é o tema de três dias de festa na Aldeia Histórica de Marialva (Mêda), este fim de semana.

A atividade acontece no âmbito do ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa”, dinamizado pela Associação das Aldeias Históricas de Portugal. A lenda fala numa donzela com pés de cabra por quem um nobre se perdeu de amores até que o seu segredo foi revelado. Aterrorizada, Maria Alva atirou-se da torre de menagem do castelo e morreu. Diz o povo que foi o seu nome que deu origem a Marialva. De entrada livre, a festa “Maria Alva Pés de Cabra” promete «dar mais vida» à Aldeia Histórica com concertos, oficinas de cozinha regional, trabalhos em feltro, visitas guiadas encenadas, passeios equestres, teatros de rua, mostra e venda de produtos regionais, “showcooking”, entre outras atividades.

Um dos destaques do programa terá lugar no sábado (21 horas) com a encenação desta lenda. Depois de Marialva, o ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” prossegue em Castelo Novo (de 26 a 28 de julho), Castelo Rodrigo, (06 a 08 de setembro), Castelo Mendo (27 e 28), Trancoso (11 a 13 de outubro), Idanha-a-Velha (01 a 03 de novembro), Monsanto (08 a 10), Almeida (29 e 30) e Belmonte (27 a 30 de dezembro).