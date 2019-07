População contesta instalação de refinaria de bagaço de azeitona na Cogula

Um grupo de cidadãos da Cogula (Trancoso) está a contestar a instalação de uma refinaria de bagaço de azeitona nas imediações da aldeia.

O grupo é informal e nasceu na rede social “Facebook”, envolvendo atualmente centenas de apoiantes, que exigem ao poder político medidas para inviabilizar aquela indústria poluente, tanto mais que no Plano Diretor Municipal (PDM) a referida zona está em regime florestal. «Se a instalação de refinação de bagaço de azeitona ou outra se concretizar, será uma tremenda agressão ambiental e social, não só para a freguesia da Cogula, como para as freguesias contíguas, envenenando o ar que se respira, com a aldeia da Cogula, a mais próxima, e outros lugares em outras freguesias a ficarem ainda mais despovoados, com a qualidade de vida a regredir, os idosos e mais débeis a sofrer com o que não merecem, com mais doenças e que mais depressa nos vão deixar. As pessoas que têm amor à aldeia e querem lá continuar a sua vida e criar ali os seus filhos ficarão numa situação insuportável», denuncia Vítor Pereira a O INTERIOR.

Também a Junta de Freguesia manifestou a sua preocupação aos responsáveis municipais. De resto, Amílcar Salvador, presidente da Câmara de Trancoso, já garantiu que não «o PDM não será alterado» para permitir a instalação daquela indústria. Tanto mais que «até à data não entrou nos serviços camarários nenhum pedido de licenciamento para qualquer obra ou instalação de indústria naquele local».