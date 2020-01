Festa do Chichorro este sábado em Vila Mendo

Vila Mendo, no concelho da Guarda, vive este sábado mais uma edição da Festa do Chichorro, numa organização da Associação Cultural Recreativa local.

O evento assenta numa iguaria associada à tradicional matança do porco. Segundo os promotores, há duas qualidades de “chichorro”, «o do coiro, que era constituído, basicamente, pela carne entremeada cortada em pequenos pedaços, e o do “redanho”, formado pela gordura existente nas massas gordas do animal».

Estão agendadas atividades como o amassar e cozer do pão no forno comunitário, a feitura dos chichorros e o encher das chouriças e outros enchidos, almoço e animação musical com os acordeonistas Costa e Vicente e o grupo Bando da Terra Velhinha. Estará também patente uma exposição fotográfica denominada “Retrospetivas” na sede da associação de Vila Mendo.