Festa do Porco em Aldeia Viçosa no fim de semana

A freguesia de Aldeia Viçosa (Guarda) assinala no sábado o 81º aniversário da mudança de nome e agendou para o fim de semana a Festa do Porco – Feira do Enchido e do Vinho, organizada pela Associação de Pesca e Caça do Mondego.

Desde a sua carta de foral, datada de 1268, que esta localidade do Vale do Mondego se designava Villa de Santa Maria de Porco e depois Porco. No dia 25 de janeiro de 1939, a Junta de Freguesia, então presidida por José de Almeida Tonico, conseguiu a alteração toponímica para Aldeia Viçosa.

Durante dois dias haverá gastronomia, animação musical e exposição/ venda de produtos locais como os enchidos, fumeiros, vinhos, queijos e azeite. No sábado (16 horas) revisitar-se-á “História do Porco”, seguida de uma prova de enchidos, vinhos e azeite. O certame vai contar com as atuações do Rancho Folclórico da Guarda, do Grupo de BomBos dos Trinta e do Grupo de Cantares da Póvoa do Mileu.