Homem em Catarse no Sabugal

O Homem em Catarse, alter ego musical do guitarrista e compositor Afonso Dorido, apresenta-se este sábado (21h30) no auditório municipal do Sabugal.

Depois de ter sido muito elogiado pela crítica com o EP “Guarda-Rios” e o álbum “Viagem Interior”, Homem em Catarse inicia 2020 com o novíssimo “Sem Palavras | Cem Palavras”, um álbum baseado num poema da sua autoria e onde ouvimos pela primeira vez um piano e uma caixa de ritmos em sintonia com a sua inconfundível guitarra e esporadicamente algumas vozes. A guitarra não tem segredos para Afonso Dorido, que retira sons que nos fazem lembrar músicos como Vini Reily dos Duruti Collumn, mas também o “shoegaze” dos Slowdive ou o post-rock dos Mogwai. A entrada é livre.