“A Lã e a Neve” no Centro Cívico em Manteigas

A peça de teatro “Lano Kaj Neĝo” (“A Lã e a Neve”, na língua esperanto), uma adaptação da companhia ASTA ao romance de Ferreira de Castro, está em cena este sábado (21h30) no auditório do Centro Cívico, em Manteigas.

Com direção de Miguel Pereira, a criação acompanha o percurso de Horácio, pastor em Manteigas que anseia um dia reunir as condições financeiras para poder ter a casa que sonha para viver com a sua família, até se tornar tecelão numa fábrica na Covilhã e confrontar-se com a dura realidade do operariado nos anos 40 do século passado. A interpretação está a cargo de Bruno Esteves, Carmo Teixeira e Sérgio Novo. “A Lã e a Neve” teve estreia em maio do ano passado e tem itinerado pela região, chegando a Manteigas no âmbito da iniciativa “Venha ao Teatro todo o ano”, promovida pelo município.