Feira de Santa Luzia amanhã em Trancoso

Esta sexta-feira a secular Feira de Santa Luzia, também conhecia por feira dos capotes ou samarras, coincide com o mercado semanal de Trancoso.

Trata-se de uma importante feira de ano da cidade de Bandarra e no passado tinha grande relevância como local de comércio de gado. A atividade foi retomada pela autarquia que dinamiza uma mostra/ exposição de bovinos, ovinos e caprinos das raças autóctones da região a partir das 7h30 no mercado do gado de Trancoso. O certame é organizado pelo município, Junta de Freguesia de Trancoso e Souto Maior, e a cooperativa agrícola Bandarra.