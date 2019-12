Bispo da Guarda diz que é «obrigação» do Estado apoiar IPSS

O Governo deve «dialogar a sério» com as instituições de apoio social que estão a «passar por dificuldades acrescidas» e ajudá-las a encontrar «caminhos de sustentabilidade», apelou esta quinta-feira o Bispo da Guarda.

Segundo Manuel Felício, as IPSS com acordos de cooperação com a administração pública são importantes por apoiarem «as populações mais envelhecidas e serem, em muitos casos, «a única oferta de emprego» existente nas localidades.

«Mas a verdade é que estão a passar por dificuldades acrescidas, principalmente devido às exigências da legislação em vigor e porque as reformas dos seus utentes, em geral, são muito reduzidas e têm diminuído no seu poder de compra», refere o prelado na mensagem de Natal que divulgou aos jornalistas. D. Manuel alertou que muitas das instituições «estão hoje a viver de poupanças próprias, que puderam fazer quando os apoios eram mais significativos».

Na sua opinião, chegou «o momento» do Estado «dialogar a sério» com estas instituições para «ajudar a encontrar caminhos de sustentabilidade» para a prestação desses serviços «onde eles já não existem ou estão em perigo».