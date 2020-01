Feira de Caça e Pesca no primeiro fim de semana de fevereiro em Vilar Formoso

A 12ª edição da Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural do concelho de Almeida vai decorrer em Vilar Formoso de 31 de janeiro a 2 de fevereiro.

Promovido pelo município de Almeida, o certame destina-se a divulgar as potencialidades do território e «será um ponto de encontro de todos os amantes da caça, da pesca, da natureza e do mundo rural», refere o autarca local. Segundo António José Machado, a feira, que decorre no pavilhão multiusos da vila fronteiriça, vai divulgar o património cinegético, natural e paisagístico regional, num território em que a atividade cinegética tem «uma considerável importância económica». Segundo a autarquia, o evento será «para toda a família, em que os visitantes podem participar nas atividades incluídas no respetivo programa».

O certame inclui espaços de exposição e venda de materiais para a caça e a pesca, artesanato, produtos gastronómicos, doçaria tradicional, tasquinhas com pratos e petiscos de caça e de pesca, exposições de fauna viva (espécies cinegéticas e domésticas), representações institucionais, atividades de animação e espetáculos musicais. Durante os três dias também decorrerão atividades paralelas, como montarias ao javali, uma largada de perdizes, demonstrações de aves de rapina, de caça ao coelho e de tiro virtual, entre outras. No cartaz musical destaque para o concerto de Pedro Abrunhosa (1 de fevereiro) e para a atuação de Augusto Canário (dia 31 de janeiro).

A 12.ª Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural inclui ainda atividades dirigidas aos mais novos, com destaque para o “Bosque dos Cogumelos”. A inauguração está agendada para as 18 horas de 31 de janeiro, com a participação especial do Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida. Nessa tarde, a partir das 14 horas, terá lugar no auditório no pavilhão multiusos de Vilar Formoso um colóquio sobre “Turismo Cinegético nas Terras do Lince”. A atividade é organizada pelo município de Almeida com o apoio da Junta de Freguesia de Vilar Formoso e de várias associações do concelho ligadas à caça, à pesca e à pecuária.