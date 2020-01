Governo vai abrir concurso público para exploração mineira em nove zonas do país

O partido ecologista “Os Verdes” (PEV) anunciou que está «para breve» o concurso público de prospeção e exploração de minérios em nove zonas do país: Argemela (Fundão/ Covilhã), Guarda, Segura (Idanha-a-Nova), Serra d’Arga, Barro/Alvão, Seixo/Vieira, Almendra (Vila Nova de Foz Côa), Barca d’Alva/ Canhão e Maçoeira.

A informação foi dada pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, na semana passada, na Assembleia da República, após pergunta da deputada do PEV, Mariana Silva. Entretanto foi entregue no Parlamento uma petição contra a proposta de abertura daquele concurso público de prospeção e exploração de minérios. Em declarações aos jornalistas, Carlos Seixas, porta-voz do movimento “SOS Serra d’Arga”, «estivemos reunidos com a vice-presidente da Assembleia da República, a petição foi aceite e, segundo nos foi explicado, será apreciada e discutida em plenário.

O responsável esclareceu que a intenção do movimento, que reuniu 1.510 assinaturas, é que «seja rejeitado o ponto do Orçamento do Estado de 2020 relativo a um concurso para prospeção, pesquisa e exploração de lítio e minerais associados em nove zonas do país». «Queremos que nem sequer se faça a prospeção», sublinhou Carlos Seixas. Para o responsável, a exploração mineira «não é a forma de desenvolvimento sustentável que as populações desejam. Queremos o desenvolvimento, mas esta não é a forma de o fazer. Porque é que o Governo insiste neste processo», questionou.

O porta-voz lamentou ainda o «obscurantismo» com que o assunto tem sido tratado pelo Governo, nomeadamente porque o Orçamento de Estado de 2020 refere apenas um concurso para «nove zonas sem especificar quais».