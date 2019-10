Dois queijos da Lacticôa considerados os melhores de Portugal no concurso da ANIL

A Lacticôa, sediada em Vila Franca das Naves (Trancoso), destacou-se este ano na 11ª edição do “Concurso Queijos de Portugal”, promovido pela Associação Nacional dos Industriais dos Lacticínios (ANIL), cujos resultados foram divulgados na segunda-feira.

A empresa dos Lacticínios do Côa conquistou um duplo “Prémio Melhor Queijo 2019” para as referências “Vale do Côa”, nas categorias “Ovelha Amanteigado” (novidade desta edição) e “Ovelha Cura Normal”; e duas menções honrosas para os queijos “Estrela do Pastor”, nas categorias “Ovelha Cura Normal” e “Ovelha Cura Prolongada”.

Por sua vez, o queijo “Flor da Estrela” da Lactovil – Lacticínios de Trancoso venceu na categoria Vaca (Cura Normal), tendo a empresa sido também distinguida com duas menções honrosas com os queijos “Pastor da Beira Alta” e “Flor da Estrela”.

Também os requeijões de cabra dos Queijos Tavares e da Quinta do Mondego, de Ana Patrícia Martins, ambas do concelho de Seia, receberam menções honrosas, tal como o requeijão de ovelha dos Queijos Tavares.