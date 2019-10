Faleceu Manuel Martins, antigo guarda-redes do SC Covilhã

Foto: História do Sp. Covilhã

O antigo guarda-redes do Sporting Clube da Covilhã, Manuel Joaquim Costa Martins, de 58 anos, faleceu ontem, segundo anunciado nas redes sociais da “História SCC”, site dedicado ao relato histórico do percurso clube covilhanense. O funeral do ex-desportista está marcado para amanhã, e decorrerá pelas 9h30 na Igreja de São Francisco na Covilhã.

Manuel Martins nasceu em Lisboa a 23 de Abril de 1961, tendo inciado a sua carreira futebolística no Odivelas. Integra o Sporting da Covilhã na época 1980/1981, durante um período de experiência, mas só no ano seguinte integra a equipa oficial, da qual faria parte durante dez épocas em dois períodos distintos. No primeiro ficou até 1986, tendo integrado a equipa que em 1984/1985 venceu a Zona Centro da 2ª Divisão, e garantiu a presença na 1ª divisão, travaeda apenas

pelo SL Benfica nas Meias Finas da Taça de Portugal. Após integrar o Penafiel, AD Guarda e Trofense, voltou aos “Leões da Serra” onde permaneceu mais cinco épocas (1990/1995), integrando duas equipas que subiram da Terceira à Segunda divisão (1992/1993 e 1994/1995).

O jogador realizou 171 jogos nos campeonatos vestindo a camisola do Covilhã. Prosseguiu depois a sua carreira por Santa Marta Penaguião, Pinhelenses, Nelas e Mangualde.

Fonte/Texto: Livro História do Sporting Clube Covilhã 1923/1990