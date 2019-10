27,2 milhões é o orçamento da Câmara de Seia para o próximo ano

Foi ontem aprovado o orçamento da Câmara Municipal de Seia para 2020: 27,2 milhões de euros, é o valor total, o que representa «um crescimento de 9,2% relativamente ao presente ano», de acordo com a autarquia.

O documento – que foi aprovado com os votos contra do movimento independente JPNT e a abstenção do PSD – é descrito por Carlos Filipe Camelo, autarca de Seia, como tendo «o maior índice de investimento público da última década». O responsável justificou este facto com aposta da autarquia na rentabilização de recursos e renegociação da dívida e afirmou que «o desenho deste orçamento é feito a partir da receita e não da despesa».

No próximo ano a aposta será «em setores cruciais para as famílias, seja na saúde, educação e na ação social», referiu o edil, que destacou também a ampliação de apoios mantendo a estratégia de reabilitação do parque escolar. Foram ainda mencionados a prestação de serviços públicos essenciais, como os transportes, salubridade e ambiente, abastecimento de água, saneamento, energia e rede viária.

O poder local prevê também a continuação da redução dos impostos municipais, apresentando «o valor mais baixo de sempre no Imposto Municipal sobre Imóveis (fixado em 0,40)», segundo a autarquia.

Entre as obras previstas no orçamento destaque ainda para o projeto de regeneração urbana “Porta da Estrela”, a requalificação dos edifícios da Casa Municipal das Artes (Conservatório) e a Biblioteca Municipal, (ambos em curso) e o Centro de Interpretação da República “Afonso Costa”. Estão também programas intervenções em rodovia.