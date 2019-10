Quinta das Palmeiras vence torneio interescolas de Curling

A Secundária da Quinta das Palmeiras, da Covilhã, venceu o torneio interescolas de curling, realizado no sábado no Serra Shopping na Covilhã.

A competição foi organizada pela Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) e envolveu o Agrupamento de Escolas a Lã e a Neve (Covilhã), a EB 2º e 3º Ciclos de Manteigas e a Secundária Quinta das Palmeiras. As equipas disputaram jogos entre todas. Os covilhanenses sagraram-se campeões numa final muito disputada com o Agrupamento a Lã e a Neve.