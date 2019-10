Mário Patrão sétimo na Baja de Portalegre

O senense Mário Patrão foi sétimo entre as motos da Baja de Portalegre, numa participação destinada a preparar o próximo Rali Dakar, que terá lugar na Arábia Saudita, uma vez que o piloto da KTM não alinhou este ano no campeonato nacional de todo-o-terreno.

Mário Patrão esteve sempre entre os motards mais rápidos de uma prova que já venceu seis vezes e, além do sétimo lugar da geral, foi quatro classificado da Classe TT2. O piloto de Paranhos da Beira foi oitavo no prólogo e décimo no primeiro dia de corrida. No último dia da Baja alentejana, o senense completou os 344 quilómetros do derradeiro setor cronometrado e melhorou a sua classificação final, ganha por Sebastien Bühler (Husqvarna). «Este ano, devido à queda no Dakar não pude disputar o Nacional, mas não podia falhar a Portalegre. Esta prova é emblemática por tudo o que a caracteriza e considero que o objetivo foi cumprido. Estava focado em testar a mota e andar o maior número de quilómetros possível. Penso que estamos no caminho certo, ainda temos dois meses e meio de trabalho pela frente para chegar ao final do ano no melhor nível possível», declarou Mário Patrão no final.