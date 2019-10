BTT: Frans Claes e Maaris Meier dominam Mêda 100

O belga Frans Claes (Square Group MTB Team) – na foto – e a estoniana Maaris Meier (Maiatos) ganharam no domingo a Mêda100, prova pontuável para o circuito mundial de maratonas BTT (XCM), o World Marathon Series.

A prova masculina de 95 quilómetros ficou marcada pela fuga de um quarteto, formado por Fran Claes, o espanhol Javier Busto (Extol-La Gramola Team) e os portugueses Davide Machado (BTT Seia) e Bruno Sancho (Korpo Activo Btt /UD Lorvanense), que se destacou do pelotão bem cedo e andou na frente durante muito tempo. Contudo, a passagem dos quilómetros foi bastante seletiva e Frans Claes revelou-se o mais forte nos exigentes trilhos do concelho medense, já que o belga acabou por isolar-se e ganhar a prova em 4h15m12s. O senense Davide Machado foi o segundo a cortar a meta, a 4 minutos do vencedor, enquanto Javier Busto completou o pódio, a 4m37s.

Nas senhoras, Maaris Meier dominou por completo a prova de 76 quilómetros. Sem grande oposição, a estoniana radicada em Portugal completou a distância em 4h18m20s, deixando as principais adversárias a cerca de meia hora. A segunda classificada, Raquel Marques (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde), terminou a 28m54s e Flávia Lopes (Vasconha BTT Vouzela), terceira, ficou a 35m41s da vencedora.