Manteigas assume comando da Iª Divisão

À quarta jornada, o Manteigas isolou-se no comando do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda.

No domingo, os serranos foram vencer 5-0 ao campo do Estrela de Almeida e aproveitaram para se distanciar de Trancoso e Sp. Mêda, que empataram a uma bola no Municipal Dr. Fernando Lopes. Os manteiguenses ainda não perderam pontos e somam agora 12, mais dois que trancosenses e medenses. A esta dupla juntou-se também o Soito, que derrotou em casa o Foz Côa por 2-0. Nos restantes jogos, o Vila Cortês recebeu e venceu o Gouveia por 1-0 (na foto), o Vila Franca das Naves foi ganhar 3-2 a Fornos de Algodres e o Aguiar da Beira derrotou o Sp. Celoricense por 2-1. Por último, o Vilanovenses concedeu uma igualdade a uma bola na receção ao Sp. Vilar Formoso e conseguiu o seu primeiro ponto do campeonato.

Quem ainda não pontuou foi o Estrela de Almeida, que ocupa o último lugar da classificação. A quinta jornada disputa-se no sábado com os jogos Manteigas-Vilar Formoso, Gouveia-Trancoso, Mêda-Soito, Celoricense-Vilanovenses, Vila Franca-Aguiar da Beira, Foz Côa-Fornos de Algodres e Almeida-Vila Cortês. No domingo realizou-se também a primeira jornada da Taça Distrital da IIª Divisão, este ano disputada em dois grupos. O estreante Guarda FC foi vencer fora o Pinhelenses por 3-2 na série B, tendo folgado o Paços da Serra. Na série A o Freixo de Numão ganhou 2-0 na receção ao Casal de Cinza e o Sp. Sabugal foi empatar a zero no terreno do Nespereira.