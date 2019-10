Sp. Covilhã soma e segue na IIª Liga

Um golo solitário de Kukula, aos 87’, garantiu, no domingo, a vitória do Sp. Covilhã na receção ao Cova da Piedade e o regresso à liderança da IIª Liga. Os serranos somaram 18 pontos, os mesmos que o Farense, que venceu o Leixões por 2-1 e tem mais um jogo.

A partida da sétima jornada foi dominada pelos comandados de Ricardo Soares, que tiveram mais iniciativa e mais posse de bola, foram os mais rematadores e que mais perigo criaram perante um adversário em situação complicada na tabela e que só rematou duas vezes à baliza. A primeira grande ocasião para marcar surgiu aos 19’, quando Santiago da Silva assistiu Bonani e o brasileiro, por duas vezes, viu o golo ser-lhe negado. Pouco depois, Santiago da Silva, de fora da área, obrigou a defesa apertada de Tony e, aos 29’, o santomense, servido por Tiago Moreira, atirou a rasar o poste. O Cova da Piedade só chegou à área adversária depois da meia hora, mas sem perigo e o único remate à baliza dos visitantes foi feito por Vitinho, aos 44’, às malhas laterais.

No segundo tempo, os covilhanenses continuaram muito ativos, com as linhas mais subidas e mais rematadores, embora com deficiências no último passe. Allef, com o corpo, cortou uma investida de Adriano e, aos 79’, o internacional luso Edinho, no primeiro remate enquadrado com a baliza dos almadenses, testou pela primeira vez a atenção de Carlos Henrique.

Nos últimos minutos, com as alterações esgotadas, o encontro ficou mais aberto, ganhou intensidade e o Covilhã, que jogou sempre mais perto da área adversária, acabou por chegar à vantagem aos 87’. Adriano assistiu da direita e Kukula, na área, cabeceou para o fundo das redes. Este sábado os “leões da serra” recebem o Penafiel, nono classificado, em encontro da nona jornada, jogando a partida da oitava ronda a 17 de novembro em Mafra, oitavo da geral.