Campeonato de Portugal: Nova derrota atira Figueirense para zona de despromoção

O Figueirense ainda resistiu 49 minutos, mas o favoritismo do Arouca confirmou-se no segundo tempo e a equipa do distrito de Aveiro, despromovida esta época ao Campeonato de Portugal, acabou por levar de vencida a partida em Figueira de Castelo Rodrigo.

No domingo, em encontro da oitava jornada, os locais ficaram sem argumentos na segunda parte do jogo, período em que os visitantes passaram a ser mais assertivos. O primeiro golo foi apontado aos 49’, por Thales, na conversão de uma grande penalidade. Em vantagem, o Arouca passou a controlar a partida e as investidas do Figueirense, tendo selado a vitória com um segundo golo aos 92’, já em tempo de compensação. A formação do distrito da Guarda averbou a quinta derrota do campeonato e ocupa o 14º lugar da série B. Com 7 pontos, o Figueirense já está em zona de despromoção, em igualdade pontual com o Amarante e o Castro Daire. E as coisas podem ficar pior este domingo, já que o Ginásio tem uma tarefa muito complicada ao visitar o líder Lusitânia de Lourosa, que ainda não perdeu esta época. Jorge Cardoso, técnico Figueirense, fez alinhar Miguel Dias, Claudino, Copas, João Amoná, Fábio Pina, Kojo (Pimentel, 64’), Aires (Sidibé, 83’), Demétrio, Tomás, Milton Alef (João Pedro, 64’) e Jonathan.