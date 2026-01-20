Detido pela GNR a vender droga na via pública no Fundão

A GNR deteve, em flagrante delito, um homem de 20 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho do Fundão.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, a detenção aconteceu no passado dia 15 durante uma ação de patrulhamento destinada à prevenção e combate ao tráfico e consumo de estupefacientes.

«Os militares do posto territorial do Fundão abordaram um suspeito que vendia cocaína e haxixe diretamente a consumidores, em plena via pública, nas imediações de uma zona residencial e comercial», adianta a GNR.

Após uma revista pessoal de segurança ao suspeito, foram-lhe apreendidas 17 doses de cocaína, seis doses de haxixe, 50 euros em numerário e um telemóvel. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Fundão.