Julgamento e Morte do Galo é novamente destaque no “Guarda Folia”

Está apresentado a edição deste ano do “Guarda Folia: Aqui há Galo!” que vai decorrer na cidade mais alta de 7 a 17 de fevereiro. O tradicional desfile/espetáculo “Julgamento e Morte do Galo”, no Domingo Gordo, é o destaque do evento de animação carnavalesca apresentado esta segunda-feira pela autarquia.

Tudo começa a 7 de fevereiro, no Museu da Guarda e Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, com duas oficinas de criação de máscaras. Cinco dias depois, o Teatro Municipal da Guarda recebe a ópera cómica “O Barbeiro de Sevilha”, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa.

No dia 13 de fevereiro realiza-se o desfile infantil pelas ruas do centro da cidade, com a participação de 2.000 crianças das escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins de infância do concelho.

À noite, abrem as “Tabernas do Entrudo”, na Alameda de Santo André. Até dia 16, há gastronomia, diversão e música com as atuações do comediante Carlos Vidal (13 de fevereiro), dos Remember 80 & 90’s (dia 14), Augusto Canário (dia 15) e um concurso de máscaras animado pelo DJ Fernando Alvim (dia 16).

A “Fun Run” corre-se na manhã de 15 de fevereiro e terá cerca de cinco quilómetros e alguns obstáculos espalhados pelo percurso.

À tarde, acontece o desfile/espetáculo “Julgamento e Morte do Galo”, que terá início pelas 16 horas com o cortejo das freguesias entre a Alameda de Santo André e a Praça Luís de Camões, onde o galo voltará a ser julgado por todos os males do ano que transato.

Este ano, a artista Rosa Martins vai colaborar nos figurinos e decoração dos carros alegóricos, enquanto o espetáculo final – previsto para as 18h30 – e a criação do galo serão da responsabilidade do grupo guardense Teatro do Calafrio.

Desta vez, «o tribunal transforma-se numa arena de luta de galos com quatro combates híbridos entre ‘wrestling’, MMA e lutas clandestinas. Tudo culmina num ritual final em que o galo é condenado, queimado e purificado, não pelo da justiça, mas pela voracidade do espetáculo», antecipa a organização.

O programa carnavalesco da Guarda termina a 17 de fevereiro, com o tradicional “Enterro do Entrudo” na aldeia de Famalicão da Serra.