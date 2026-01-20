Igreja da Misericórdia de Algodres classificada como monumento de interesse público

A Igreja da Misericórdia de Algodres, no concelho de Fornos de Algodres, foi classificada como monumento de interesse público, de acordo com a portaria publicada hoje em Diário da República.

A classificação é justificada com o cumprimento dos critérios relativos ao «caráter matricial do bem, ao seu interesse como testemunho simbólico ou religioso, ao seu valor estético, técnico e material intrínseco, à sua conceção arquitetónica e urbanística, e à sua extensão e ao que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva».

A fachada principal tem um «portal de verga reta encimado por singelo frontão interrompido, centrado por motivo concheado, e sobreposto por óculo quadrilobado, adossando-se, à direita, torre com dupla sineira, e à esquerda um púlpito exterior conhecido como a Varanda de Pilatos, protegido por alpendre erguido em meados do século XX. No interior, de nave única com teto de madeira pintado, destacam-se dois pequenos altares de talha dourada e policromada, do final do século XVIII, a tribuna e o retábulo-mor, de talha dourada joanina, seguramente contemporâneo da edificação do templo».