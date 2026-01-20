Manuel Marques reeleito presidente da ANCOSE

Manuel Marques venceu as eleições para a ANCOSE – Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela com 270 votos, contra 72 votos recolhidos pela candidatura adversária encabeçada por João Pires. O ato eleitoral teve lugar nesta terça-feira.

O reeleito para o último mandato lidera a associação desde 2004. As eleições decorreram na sede da ANCOSE, em Negrelos, no concelho de Oliveira do Hospital, e ainda nas delegações em Nelas e Celorico da Beira. Foi a primeira vez que houve mais de uma lista a concorrer à direção da associação, pelo que foi aquela que contou com maior participação dos associados – 342 votos, dos quase 600 associados em condições de participação no ato eleitoral.