Construção do “Foz Côa Story House” já começou

A construção do “Foz Côa Story House”, no centro histórico da cidade, já arrancou, anunciou a autarquia. O empreendimento hoteleiro representa um investimento de dois milhões de euros.

O objetivo do projeto é reabilitar a Casa dos Almeidas para criar um hotel rural de quatro estrelas, com dez quartos, restaurante e “wine bar”, e um centro interpretativo da história do concelho. O equipamento vai contar a história de Vila Nova de Foz Côa e dos seus produtos mais característicos, como o vinho, o azeite, o xisto e a amêndoa, através de conteúdos interativos. O projeto foi elaborado pelo gabinete de arquitetura de José David Silva, de Moimenta da Beira, e resultou de um concurso de ideias promovido para o efeito pelo município. O investimento é cofinanciado em 972 mil euros pelo FEDER. A Câmara de Foz Côa obteve ainda um apoio de 400 mil euros do Turismo de Portugal, no âmbito do programa de Valorização Turística do Interior.

Para Gustavo Duarte, autarca de Vila Nova de Foz Côa, o futuro “Foz Côa Story House” será «um marco» na promoção turística de um concelho com dois Patrimónios Mundiais da Humanidade, classificados pela UNESCO, o Vale do Côa e o Douro Vinhateiro. O edil acredita que o projeto permitirá cativar turistas para o centro histórico: «Com a crescente procura dos turistas a Vila Nova de Foz Côa faz todo o sentido esta nova obra», considera o presidente do município, revelando que a unidade será concessionada a privados, havendo já interessados. O prazo de construção do “Foz Côa Story House” é de 18 meses.