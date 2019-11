Água: Quatro autarquias e duas concessionárias da região com selo de qualidade exemplar

A ERSAR – Entidade Reguladora do Serviços de Água e Resíduos atribuiu o “Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano” a várias autarquias e entidades municipais de abastecimento da região.

Esta distinção surge na sequência da avaliação regulatória das entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, no ano de 2018, tenham assegurado «uma qualidade exemplar de água para consumo humano, verificando cumulativamente todos os critérios previstos no regulamento, nomeadamente o cumprimento do número de análises agendadas no programa de controlo de qualidade da água, cumprimento dos valores paramétricos, designadamente dos valores de controlo de rotina (bactérias coliformes e Escherichia coli), e de cheiro e sabor», adianta a ERSAR no seu site na Internet. Este ano foram galardoadas as concessionárias Águas da Covilhã e Águas da Teja (Trancoso), bem como as autarquias de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Gouveia e Vila Nova de Foz Côa. A cerimónia de entrega do selo de qualidade está agendada para 10 de dezembro, durante a 14ª Expo Conferência da Água, em Lisboa.

A ERSAR adianta que esta iniciativa permite evidenciar a existência de «um rigoroso sistema de avaliação dos serviços prestados aos consumidores, que passam a conhecer as entidades que prestam o melhor serviço em diferentes áreas». Por outro lado, pretende também sensibilizar-se as entidades gestoras para o tema da qualidade na conceção, execução, gestão e exploração dos sistemas. O júri é composto por representantes da ERSAR, do jornal “Água&Ambiente”, da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB), da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), da ESGRA – Associação para a Gestão de Resíduos, da APEMETA – Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais e da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.