Colisão entre autocarro com 52 estudantes e veículo provoca um ferido grave na Covilhã

Uma colisão, ocorrida esta manhã no concelho da Covilhã, entre um autocarro de transporte de estudantes e um veículo de passageiros, provocou um ferido grave, que seguia nesta última viatura.

O autocarro fazia a ligação entre Barco e Covilhã e o acidente ocorreu às 8 horas, na estrada nacional 230.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, os estudantes, com idades entre os 14 e 19 anos, escaparam ilesos do acidente. O ferido era um ocupante do veículo de passageiros, que ficou encarcerado e foi depois transferido para o hospital da Covilhã.