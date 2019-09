Turismo Centro de Portugal eleita a melhor região de turismo do país

A Turismo Centro de Portugal (TCP) foi distinguida como a melhor região de turismo do país nos Prémios Publituris Portugal Travel Awards, também conhecidos como os “Óscares do Turismo” nacional, numa cerimónia que decorreu esta terça-feira em Cascais.

A entidade presidida por Pedro Machado estava nomeada na categoria “Região de Turismo Nacional”, juntamente com as restantes regiões turísticas do país. Após receber o galardão, o presidente da Turismo Centro de Portugal afirmou que «o prémio enche-nos de alegria e orgulho. Lembro que o Centro de Portugal sofreu em 2017 contingências que ainda não estão ultrapassadas. Este prémio é, seguramente, um estímulo para as empresas e empresários, para os operadores turísticos e para todos aqueles que estão na cadeia de valor que o turismo hoje representa».

Pedro Machado acrescentou que esta distinção representa ainda «o reforço do crescimento dos destinos turísticos que agora estão a emergir e que contribuem para o todo nacional». É a segunda vez que a Turismo Centro de Portugal vence este prémio, depois de o ter conquistado em 2015.

Os Publituris Portugal Travel Awards vão na 16ª edição e premeiam as melhores empresas, instituições, serviços e profissionais que se destacaram no setor no decorrer do último semestre de 2018 e o primeiro de 2019. Os vencedores resultam de uma média ponderada entre os votos dos assinantes da newsletter do jornal “Publituris” e dos votos de um júri.