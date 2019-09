Prova de Trail levou atletas até ao Cabeço das Fráguas

O Centro Recreativo e Cultural de Penalobo (Sabugal) organizou no domingo o “Assalto ao Cabeço das Fráguas – 1º Trail Trilhos do Lobo”.

A prova reuniu mais de uma centena de participantes que puderam optar entre o trail longo, de 22 quilómetros, e o trail curto, de 12 quilómetros. Os dois percursos incluíram a subida ao Cabeço das Fráguas e passagem pelos emblemáticos “Trilhos do Lobo” naquela freguesia do concelho raiano. A prova esteve inicialmente marcada para 8 de setembro mas foi adiada uma semana devido à situação de alerta por causa do risco de incêndios florestais que vigorou nessa data. No passado domingo, Marco Capela (Clube Terras do Côa/ Sabugal) venceu o trail curto em 1h22m55’, menos 15 segundos que o colega de equipa Paulo Pernadas. Marco Sanches (CDCF Aldeia de Santo António) foi terceiro a 35 segundos do vencedor. Em femininos Patrícia Lopes (CCD Alvitejo) ganhou folgadamente com o tempo de 1h48m58s, já que a segunda classificada, Cláudia Carrilho (CCDR Colmeal da Torre) cortou a meta passados mais de 33 minutos. A guardense Alda Santos (individual) foi terceira em 2h22m15.

A corrida mais longa foi ganha por Jorge Rodrigues (GCA Donas/ Fundão) em 1h55m52s, menos 4m12s que Filipe Guerra (CCDR Colmeal da Torre). Milton Gonçalves (CTC) fechou o pódio a 6m54s do primeiro. Nas senhoras a vitória foi de Luz Paulo (Guarda Runners) em 3h05m12s. A segunda atleta a cortar a meta foi Marta Soares (M’s Running) 20m08s depois da vencedora, enquanto Susana Costa (Clube de Montanhismo da Guarda) terminou na terceira posição a 20m55s da primeira. A prova contou com o apoio do município do Sabugal e da União de Freguesias de Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba.