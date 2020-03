Candeeiros solares testados no Largo da Misericórdia em Fornos de Algodres

Um projeto-piloto de candeeiros públicos solares está a ser posto em prática em Fornos de Algodres.

As duas luminárias estão instaladas no Largo da Misericórdia, junto à residência de estudantes. «O sistema é totalmente autónomo, carrega a bateria durante o dia e projeta luz durante a noite sem necessitar de qualquer ligação à rede elétrica», adianta a autarquia em comunicado. O projeto de eficiência energética tem como objetivo «proporcionar a utilização da energia solar para iluminação de uma zona mais escura, através de sistemas solares fotovoltaicos e contribuir para a sustentabilidade» do município.