Sete projetos de investigação selecionados para estudar Vale do Côa

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) aprovou sete projetos de investigação científica que vão repartir os dois milhões de euros de financiamento dos Vale do Côa International Research Awards.

Os trabalhos que receberam luz verde serão realizados na área do Parque Arqueológico do Vale do Côa nos próximos quatro anos e estudarão os domínios do “Clima e alterações climáticas”, “Origem da vida e dinâmicas de interação socioculturais ao longo do tempo”; e “Biodiversidade e recursos biológicos, patrimónios naturais e culturais e desenvolvimento regional sustentável”, adiantou o presidente da Côa Parque, Bruno Navarro. Além da fundação sediada em Vila Nova de Foz Côa, estão envolvidos nestes projetos as Universidades de Coimbra, do Minho, Trás os Montes e Alto Douro, Aveiro e Instituto Politécnico de Bragança.

A Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, a Universitat Autónoma de Barcelona, a Universidad Politécnica de Madrid, Associação Transumância e Natureza (ATN), de Figueira de Castelo Rodrigo, Associação Rewilding Ibéria e a SOGRAPE são outras as entidades selecionadas. Os projetos serão apresentados brevemente no auditório do Museu do Côa. Bruno Navarro adiantou que foram avaliadas 32 candidaturas, tendo sido recomendados para financiamento sete projetos, com uma dotação máxima até 300 mil euros para um período máximo de 36 meses. «Nada será como dantes no Vale do Côa após a aplicação destes fundos, porque é uma forma muito significativa de valorizar aquilo que é património cultural e natural da Humanidade num território do interior para onde virão investigadores de renome internacional», disse o responsável.

O presidente da Côa Parque recorda que os projetos selecionados terão que adotar «uma perspetiva multidisciplinar e de contexto internacional, facilitando parcerias com peritos e instituições de reconhecido mérito de modo a aprofundar uma agenda de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&D) sobre o património do Vale do Côa e a sua projeção para o futuro».