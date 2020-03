Câmara de Belmonte entrega à Aquália gestão da rede de abastecimento de água

A “Aquália” vai gerir a rede comercial do abastecimento de água e de tratamento de águas residuais de Belmonte por um período de dois anos. A concessão foi adjudicada, por unanimidade, pela autarquia que vai pagar cerca de 278 mil euros, mais IVA, pelo serviço.

A empresa espanhola, que já opera no concelho do Fundão com a Aquafundália, foi a única concorrente do respetivo concurso público e será responsável pela cobrança da água, leituras e instalação/ mudança de contadores. «Espero sinceramente que o serviço melhore substancialmente e que as populações continuem a ser bem servidas, tendo, como contrapartida, a responsabilidade de pagar a água que consomem», disse António Dias Rocha. Para o presidente da Câmara, atualmente «um dos maiores problemas» do sistema de abastecimento do concelho são as perdas de água na rede, que «rondam os 60 por cento e traduzem-se num valor insuportável para as nossas finanças», bem como as dívidas dos consumidores, que rondam os 160 mil euros.