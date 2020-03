Quaresma: Tradições juntam Fundão, Covilhã, Belmonte, Guarda e Sabugal

Os concelhos da Covilhã, Guarda, Belmonte e Sabugal integram este ano, pela primeira vez, a “Quadragésima”, o programa cultural criado no Fundão para promover e preservar as tradições da Quaresma naquele município.

Esta parceria deve contribuir para «reforçar a identidade da região, potenciar o desenvolvimento regional e replicar boas práticas», considera a vereadora da Cultura da Câmara do Fundão, Alcina Cerdeira. Realizada há 18 anos, a “Quadragésima” integra espetáculos culturais próprios e as várias tradições e cerimónias religiosas que marcam este período antes da Páscoa. A programação deste ano arrancou no passado dia 26 de fevereiro e prolonga-se até 12 de abril incluindo as diferentes tradições e vivências de cada concelho, caso das procissões, enterros do Senhor, cânticos, martírios e encomendação das almas e as vias-sacras, entre outras iniciativas. Há ainda uma componente de itinerância com espetáculos próprios, como o “Ensemble Renovatio”, que será apresentado nas cidades do Fundão, Covilhã e Guarda, ou o “Acordai, se estais dormindo”, que passará pela Covilhã, Fundão, Guarda e Belmonte.