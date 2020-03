Júlio Santos disponível para concorrer contra Sérgio Costa na concelhia do PSD da Guarda

Júlio Santos admite concorrer contra Sérgio Costa à concelhia da Guarda do PSD.

O militante, que há dois anos perdeu com Tiago Gonçalves, confirmou a O INTERIOR essa «possibilidade», que está «a ser ponderada com um grupo de apoiantes e de militantes que não se revêem no estado atual da concelhia».

O INTERIOR sabe que Sérgio Costa já abordou Júlio Santos para formar uma lista de consenso, mas os apoiantes do antigo presidente da mesa do plenário defendem a necessidade de «haver uma alternativa» nas eleições de 4 de abril. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.