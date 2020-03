Município do Sabugal vai garantir medicamentos a pessoas carenciadas

O município do Sabugal e a Associação Dignitude celebraram esta segunda-feira um protocolo de colaboração para «garantir o acesso a medicamentos prescritos por receita médica e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde a pessoas carenciadas».

O acordo foi estabelecido através do programa “abem: Rede Solidária do Medicamento” e abrange também «casos de situação inesperada de carência económica decorrente de desemprego involuntário ou de doença incapacitante», entre outros. Todos os agregados familiares cuja capitação seja inferior a 50 por cento do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) podem beneficiar deste programa, com exceção de indivíduos institucionalizados.

A autarquia vai contribuir com «100 euros anuais por beneficiário do agregado familiar referenciado» e o montante remanescente ficará a cargo do fundo solidário abem. Segundo a autarquia, todas farmácias do concelho aderiram ao programa.