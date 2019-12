Acidente com trator faz vítima mortal em Lameiras de Cima (Sabugal)

Um acidente com um trator, que ocorreu hoje em Lameiras de Cima, no concelho do Sabugal, resultou na morte de um homem de 60 anos.

Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda, o homem terá sido atropelado pelo veículo que lhe passou por cima acidentalmente.

A morte foi declarada pelo INEM no local, após vários minutos de manobras que reanimação ao indíviduo que já se encontrava em paragem cardiorespiratória.

O alerta da ocorrência foi dado às 16h15. Estiveram envolvidos 12 operacionais dos Bombeiros do Sabugal, INEM e GNR, além de quatro veículos.