Presidente da concelhia do PS Guarda demite-se

Agostinho Gonçalves apresentou hoje o pedido de demissão do cargo de Presidente da Concelhia da Guarda.

De acordo com o comunicado enviado às redações o, até agora, líder da concelhia socialista guardense considera que «não é admissível que uma estrutura local – seja ela qual for (neste caso a Concelhia da Guarda) – possa ser vetada a um total degredo e aberrante desprezo institucional», numa crítica às estruturas nacionais do Partido Socialista.

Para o dirigente agora demissionário há uma «estratégia de “limpeza étnica” (em termos políticos, leia-se), numa clara purga e perseguição de determinados militantes».

Agostinho Gonçalves mostra discordância com a postura do partido e afirma que «Acredito numa outra forma: a democrática, a institucional, a da meritocracia, a altruísta e abnegada».

