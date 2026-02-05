Faleceu antigo presidente da Câmara de Pinhel, Luís Videira Poço

Faleceu hoje Luís Videira Poço, antigo vereador social-democrata e presidente da Câmara de Pinhel. O ex-autarca tinha 79 anos.

Em abril de 2025, Luís Videira Poço substituiu Rui Ventura na presidência do município na sequência do pedido de suspensão de mandato, por 180 dias, apresentado pelo autarca após ser eleito para a presidência da Entidade Regional Turismo do Centro.

Natural de Souropires, foi vereador da Câmara de Pinhel (2013-2025), tendo sido vice-presidente no mandato de 2013-2017. De 2009 a 2013 tinha presidido à Assembleia Municipal de Pinhel.

Luís Videira Poço foi também empresário, provedor da Misericórdia de Pinhel e presidente do Conselho Fiscal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Pinhelenses.