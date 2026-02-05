Premium Região

Consórcio do FRUCTHOR-IA discute competitividade do setor hortícola em França

5 Fevereiro, 2026
Comentar
2 min (tempo de leitura)
Escrito por ointerior

O consórcio do projeto FRUCTHOR-IA, que promove a otimização da competitividade do setor hortícola através de soluções inovadoras de robótica autónoma, participou nos dias 27 e 28 de janeiro, em Périgueux, na região da Dordogne (França), numa «reunião de coordenação centrada no balanço técnico e no alinhamento dos próximos marcos de execução», incluindo a preparação e calendarização dos projetos-piloto a desenvolver em Portugal, Espanha e França.

Autentique-se para ler o artigo na totalidade

Se já é assinante
Inicie Sessão
Se ainda não é assinante
Assine Já

Sobre o autor

ointerior

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Pocentro Pt2020 Fse Bom