Consórcio do FRUCTHOR-IA discute competitividade do setor hortícola em França

O consórcio do projeto FRUCTHOR-IA, que promove a otimização da competitividade do setor hortícola através de soluções inovadoras de robótica autónoma, participou nos dias 27 e 28 de janeiro, em Périgueux, na região da Dordogne (França), numa «reunião de coordenação centrada no balanço técnico e no alinhamento dos próximos marcos de execução», incluindo a preparação e calendarização dos projetos-piloto a desenvolver em Portugal, Espanha e França.