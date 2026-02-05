SC Covilhã condenado ao pagamento de multa de 33 mil euros

O Sporting Clube da Covilhã foi condenado a pagar uma multa de 33 mil euros no âmbito do processo que investigava alegados crimes de corrupção desportiva ocorridos na época 2017/2018.

Os antigos dirigentes do clube serrano, Vítor Cunha e João Salcedas, estavam acusados de três crimes de corrupção desportiva pelo Ministério Público e foram ilibados por decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

O caso teve origem numa alegada tentativa de viciação de um jogo da 37.ª jornada da II Liga, frente ao Gil Vicente, decisivo para a manutenção do SC Covilhã na época 2017/2018. Nesse mesmo processo o então guarda-redes do SC Covilhã, Vítor São Bento, e o jogador Rui Boucinha das camadas jovens do Gil Vicente, foram sujeitos ao pagamento de uma multa de dois mil euros cada e três anos de pena suspensa por crimes de corrupção desportiva.