Feira das Tradições conta com o apoio da Portugal Events

Desta vez a Feira das Tradições e Atividades Económicas tem a chancela da Portugal Events, um programa de apoio à organização de eventos de interesse turístico do Turismo de Portugal, onde «são classificados os eventos de maior relevância do Turismo de Portugal».

A inclusão do certame de Pinhel nesta restrita lista significa «colaboração promocional, mas também financeira», declarou a autarca Daniela Capelo, para quem esta parceria é um «selo de qualidade do nosso evento». Segundo o Turismo de Portugal, o Portugal Events destina-se a «apoiar a realização de eventos que, pelo seu posicionamento e notoriedade, contributo para a criação de dinâmicas territoriais, diversificação da experiência turística e consequente dispersão no espaço e no tempo» de modo a «potencializar e dinamizar a economia local (particularmente nos Territórios de Baixa Densidade) e favorecer a projeção internacional do país e das suas regiões».