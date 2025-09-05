Uma das vítimas mortais do acidente do Elevador da Glória era natural do Sabugal

Alda Matias, natural da Bendada, concelho do Sabugal, jurista nos serviços centrais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é uma das vítimas mortais do descarrilamento do ascensor da Glória, na passada terça-feira. Alda Matias tinha saído do trabalho e dirigia-se, tal como outros colegas, para casa. Como todos os dias, seguia no elevador, onde há ligação com o metropolitano na zona dos Restauradores. Acabou por falecer na sequência do trágico acidente. A tragédia em Lisboa fez 16 mortos de pelo menos oito nacionalidades. Entre as pessoas que morreram no acidente foram confirmados pelo Ministério Público, cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço e uma francesa. A Polícia Judiciária afirmou «com um alto grau de probabilidade» que também havia entre este grupo de vítimas mortais dois canadianos, um americano, um alemão e um ucraniano.