ULS vai abrir concurso para elaboração do projeto de requalificação do Pavilhão 5 do hospital da Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou esta terça-feira que está a concluir «o processo para o lançamento do concurso público para a elaboração do projeto de execução» da requalificação do Pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins, que permitirá acolher o Departamento da Saúde da Criança e da Mulher.

Em comunicado enviado a O INTERIOR, a ULS adianta que «ultima» o caderno de encargos e também «o pedido à tutela de autorização formal de investimento nacional». A administração hospitalar lembra ainda que o programa funcional da requalificação do denominado Pavilhão 5 já foi validado «tecnicamente pela Administração Regional de Saúde do Centro e pela Administração Central do Sistema de Saúde».