UBI: Faculdade de Artes e Letras comemora 20 anos

“FALL in Memories” é o mote da comemoração dos 20 anos da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior (UBI).

O destaque serão as memórias da faculdade retratadas «através de uma instalação de fotografia e vídeo, juntamente com testemunhos de antigos alunos, docentes e funcionários», segundo nota enviada pela UBI. A efeméride académica será celebrada esta quinta-feira pelas 17h30, numa ação que tem o cunho da turma finalista do curso de Ciências da Comunicação. A instalação será colocada no hall da Unidade de Investigação LabCom. Na agenda de comemorações haverá ainda espaço para a “FAL Talks”, um «diálogo sobre memória e futuro» entre antigos alunos, docentes e funcionários e uma apresentação gastronómica internacional, em «representação multiculturalidade presente da Faculdade».