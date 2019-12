IX Jornadas de Enoturismo já começaram

“O Centro de Portugal como destino” é só uma das frases que ontem durante a noite ecoou no Jantar de Gala que abriu as IX Jornadas de Enoturismo no salão das Casas do Côro, em Marialva, Mêda.

Na presença de autarcas e representantes de muitas instituições, mas também de membros de diferentes rotas de turisno e enoturismo, Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro abriu as jornadas recordando o «extraordinário crescimento» do turismo no centro e recordou que «as nossas populações têm de perceber que vale a pena», porque todos têm de ganhar com o aumento de turistas na região.

Hoje, a partir das 9h30, as Jornadas de Enoturismo irão decorrer no TMG.