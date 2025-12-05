Sofia Monteiro critica Estado Central pela falta de apoios à distribuição de jornais e diz que «temos de nos revoltar»

A distribuição diária de jornais e revistas em oito distritos do país poderá estar em causa. O distrito da Guarda é um deles, ao lado de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Vila Real e Bragança.

O assunto esteve em debate no programa “Coisas da Vida” na Rádio Altitude e Sofia Monteiro, professora e presidente da direção distrital da Guarda do Sindicato de Professores da Região Centro exigiu à tutela central «apoio à distribuição, precisamente porque é um fator cultural e social muito importante, e o Estado devia ter um papel importante no apoio à distribuição dos jornais».

Além disso, a dirigente sublinha que vemos «um direito constitucional claramente ameaçado se isto se vier a concretizar». E Sofia Monteiro reforça convictamente que «as populações desta região do interior vão ter de reagir de alguma forma para evitar que este condicionamento aconteça. Temos que nos revoltar».