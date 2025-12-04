Foz Côa vence pela primeira vez no Campeonato do Interior de Basquetebol

A equipa feminina sub18 do Foz Côa obteve, no domingo, a primeira vitória no Campeonato do Interior, 1º Fase, ao derrotar em casa o Boticas por 54-47.

Em partida da 8ª jornada, as fozcoenses protagonizaram duas reviravoltas no marcador no segundo e quarto períodos. O jogo ficou marcado pelo equilíbrio, mas as locais impuseram-se na parte final do jogo graças à maior eficácia atacante e a uma boa organização defensiva. Beatriz Ramalho destacou-se com 25 pontos marcados, seguida de Rafaela Jerónimo com 11 pontos e de Matilde Amorim (8).