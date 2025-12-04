Casal de Cinza com “dobradinha” na Taça Distrital de Futsal

O Casal de Cinza fez a “dobradinha” no futsal distrital ao conquistar, no domingo, a Taça da AF Guarda em masculinos e femininos cujas finais decorreram no pavilhão gimnodesportivo de Almeida.

A equipa do concelho da Guarda apurou-se no sábado ao vencer o Estrela de Almeida, no desempate por grandes penalidades (4-3) após a igualdade a duas bolas no final do empo regulamentar.

Na final, o Casal de Cinza voltou a vencer nos penáltis frente ao Sameiro (Manteigas) – que tinha afastado o Sp. Sabugal por 9-3. A final terminou empatada 3-3 e nas grandes penalidades a sorte voltou a sorrir aos guardenses com quatro remates certeiros contra dois da formação do concelho de Manteigas.

Em femininos, o Casal de Cinza ultrapassou o Penaverdense nas meias-finais por 3-1 e derrotou na final o NDS por 1-0. As guardenses do Núcleo Desportivo e Social tinham-se apurado com uma vitória por 2-1 frente ao Núcleo Sportinguista de Figueira de Castelo Rodrigo.

Os primeiros troféus de futsal da época foram disputados nos pavilhões de Vilar Formoso e Almeida. O Paranhos da Beira (Seia) venceu em iniciados, o Lameirinhas (Guarda) ganhou a taça em juvenis e o Sp. Sabugal conquistou o título em juniores. As finais foram organizadas pela Associação de Futebol da Guarda, com o apoio do município de Almeida.

O campeonato distrital masculino arranca no sábado com os jogos Sameiro-Aguiar da Beira, Penaverdense-Lageosa do Mondego, Sp. Sabugal-Estrela de Almeida e Mêda-Casal de Cinza.