César Prata e Cantares da Sequeira esgotam pequeno auditório

O espetáculo “Folclore Vulgar”, que junta o músico César Prata e o Grupo de Cantares da Sequeira, sobe ao palco do pequeno auditório do TMG esta quinta-feira (21h30).

Trata-se de um concerto de música tradicional, «com simplicidade e autenticidade, que reflete a essência de um povo, adianta a produção. Do repertório constam temas do cancioneiro popular e tradicional, ligados a festas, rituais ou atividades comunitárias, que representam as «raízes e a identidade cultural, funcionando como um elo vital num mundo globalizado». O espetáculo já está esgotado.