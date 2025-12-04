AEMA com 25 primeiros lugares na Taça de Portugal de Kempo

A AEMA – Associação Ell-Cid Martial Artes Academy conquistou 45 pódios e 25 primeiros lugares na Taça de Portugal de Kempo “Carlos Tavares”, organizada nas Caldas da Rainha, no fim de semana, pela FPLK – Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo.

A competição contou com a presença de cerca de mil atletas em representação de mais de meia centena de clubes ou associações. A AEMA participou com duas escolas da Guarda. Os seis atletas da Fénix Academia, três dos quais de para-kempo (invisuais), conseguiram 12 primeiros lugares e um total de 28 pódios. Já a escola de para-kempo da CERCIG alinhou com seis atletas, todos pertencentes à seleção nacional, alcançou 17 pódios, treze dos quais foram primeiros lugares. A CERCIG venceu ainda por equipas em para-kempo. A Taça de Portugal de Kempo encerrou a época de 2025 desta arte marcial.