Líder Guarda FC travado em São Romão

Sem qualquer derrota, os guardenses empataram sem golos, no domingo, na 9ª jornada, no terreno da formação do concelho de Seia, tendo jogado em inferioridade numérica desde os 44’, por expulsão de Francisco Dias. A partida foi muito disputada, com ocasiões de parte a parte, mas faltou eficácia e pontaria para fazer funcionar o marcador. O deslize do líder foi aproveitado pelo Figueirense, que venceu 4-0 em Vila Cortês do Mondego e aproximou-se do Guarda FC, reforçando o segundo lugar na geral. O Vilanovenses também se isolou na terceira posição após derrotar em casa o “lanterna vermelha” Vila Franca das Naves por 3-0. Já o Fornos de Algodres empatou a zero em Aguiar da Beira e o Sporting da Mêda foi golear (5-1) a Foz Côa. Também o Sporting do Sabugal venceu em Trancoso por 3-1 e o duelo entre Sportings, de Vilar Formoso e Celoricense, terminou empatado a zero.

O Guarda FC segue na frente com 25 pontos, mais três que o Figueirense. O Vilanovenses é terceiro com 17 pontos, à frente do Aguiar da Beira (15 pontos) e do Fornos de Algodres (14 pontos e menos um jogo). No fundo da tabela, o Foz Côa é 12º com seis pontos, o Vilar Formoso permanece no 13º e penúltimo lugar (5 pontos) e o Vila Franca das Naves é último (2 pontos). No próximo fim de semana o campeonato faz uma pausa e regressa no dia 14 com as partidas Guarda FC-Trancoso, Figueirense-Vilar Formoso, Mêda-Vilanovenses, Celoricense-Aguiar da Beira, Fornos-Foz Côa, Sabugal-Vila Cortês e Vila Franca das Naves-São Romão.

Na IIª Liga disputou-se a 7ª jornada, com Pinhelenses, Manteigas e Gonçalense a partilharem a liderança sem derrotas. No domingo, a equipa de Pinhel foi ganhar 3-0 no terreno do Seia FC, os manteiguenses receberam e venceram os sub23 do Gouveia por 3-1 e o Gonçalense goleou em casa o Paços da Serra por 5-1. Por último, o Freixo de Numão empatou sem golos na visita ao Casal de Cinza, numa partida disputada no campo do Zambito, na Guarda. O trio que segue na frente tem 17 pontos, mais oito que o quarto classificado, o Gouveia sub23. Já o Casal de Cinza é último com apenas um ponto. Para dia 14 está agendado o duelo Manteigas-Gonçalense, enquanto o Pinhelenses vai jogar em Paços da Serra. Freixo Numão-Gouveia sub23 e Casal de Cinza-Seia completam a jornada.